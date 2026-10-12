IMF'den yapay zeka uyarısı: İşlerin yüzde 40'ı etkilenebilir

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zekanın küresel ekonomik büyümeyi desteklerken iş gücü piyasasında köklü değişikliklere yol açabileceğini belirtti. Georgieva, IMF tahminlerine göre zaman içinde işlerin yüzde 40'ının yapay zeka tarafından desteklenebileceğini, niteliğinin düşebileceğini veya tamamen ortadan kalkabileceğini söyledi.

Yapay zekanın ilk etkilerinin şimdiden görülmeye başlandığını ifade eden Georgieva, teknolojinin hem talep hem de yatırım tarafında önemli bir şok yarattığını vurguladı.

Yapay zeka Asya'nın büyümesini 1 puana kadar artırabilir

Georgieva, yapay zekanın Asya ekonomilerinin büyüme hızını 0,5 ila 1 yüzde puan artırabileceğini belirtti.

Asya'daki gelişmekte olan ekonomilerde ise yapay zekanın ekonomik büyümeye katkısının 0,2 ila 0,8 yüzde puan arasında olabileceğini söyledi.

ABD ve Hindistan'ın yapay zeka alanındaki en önemli üreticiler arasında bulunduğunu belirten Georgieva, teknolojiye yönelik yatırımların küresel ekonomik büyümenin yaklaşık yüzde 3 seviyesinde kalmasını desteklediğini ifade etti.

İşlerin yüzde 40'ı yapay zekadan etkilenebilir

IMF Başkanı, yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkilerinin giderek belirginleştiğine dikkat çekti.

IMF'nin tahminlerine göre yapay zeka, zaman içinde mevcut işlerin yüzde 40'ında çalışanların yeteneklerini artırabilecek, bazı işlerin niteliğini düşürebilecek veya belirli işleri tamamen ortadan kaldırabilecek.

Georgieva, bazı gelişmiş ekonomilerin bu dönüşümden şimdiden etkilenmeye başladığını belirtti.

En büyük risk iş hayatına yeni başlayan gençlerde

Georgieva, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkileri açısından en büyük endişenin iş gücü piyasasına yeni katılan gençlerle ilgili olduğunu söyledi.

Özellikle rutin ve tekrarlayan görevlerin ağırlıkta olduğu işlerde çalışan veya çalışma hayatına bu tür pozisyonlarda başlayan gençlerin dönüşümden etkilenebileceğine dikkat çekti.

Hükümetlerin vergi gelirleri de etkilenebilir

IMF Başkanı, yapay zeka kaynaklı ekonomik büyümenin iş gücü piyasasının yapısını değiştirebileceğini ve kamu maliyesi açısından yeni sorunlar ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Georgieva, istihdam yapısındaki değişimin hükümetlerin gelecekte vergi gelirlerini nasıl elde edeceği konusunda da önemli sorular doğurabileceğini ifade etti.

Yapay zekanın ekonomik büyümeyi destekleme potansiyeline rağmen, istihdam ve vergi gelirleri üzerindeki etkilerinin yakından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.