IMF/Georgieva: Enflasyon henüz tam olarak yenilmiş değil

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Davos Zirvesi'nde konuştu.

Georgieva yaptığı açıklamada, küresel politika yapıcıların resesyona yol açmadan enflasyonla mücadelede kayda değer bir ilerleme kaydettiğini, ancak yapılması gereken bazı işler olduğunu söyledi.

Georgieva, Dünya Ekonomik Forumu'nda enflasyon 'cininin' yenilip yenilmediği sorulduğunda, "Cinin başı şişenin içinde, cinin gövdesinin çoğu şişenin içinde, bir nevi orada sıkışmış durumda, ancak bacaklar hala dışarıda asılı duruyor. Onu tamamen aşağı itmemiz gerekiyor" diye konuştu.