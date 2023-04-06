IMF/Georgıeva: Küresel ekonomi 1990'dan beri en zayıf büyümesini sergileyecek

Ulusal Para Fonu (IMF) Başkanı, dünyanın önde gelen merkez bankaları tarafından belirlenen yüksek faiz oranlarının hane halkları ve işletmeler için borçlanma maliyetlerini artırmasıyla küresel ekonominin 1990'dan bu yana en zayıf büyüme dönemine doğru ilerlediğini söyledi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, geçen yıl dünya ekonomisinde COVİD-19 salgını ve Rusya’nın Ukraya’yı işgali sebebiyle ortaya çıkan ekonomik şokların yarattığı keskin yavaşlamanın 2023 yılında da devam edeceğini ve önümüzdeki 5 yıl boyunca devam etme riski olduğunu söyledi.

Kürsel ekonominideki büyümenin 1990’dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşebileceğine yönelik tahminlerini dile getiren Georgieva, "Bu, yoksulluğu azaltmayı, Covid krizinin ekonomik yaralarını iyileştirmeyi ve herkes için yeni ve daha iyi fırsatlar sağlamayı daha da zorlaştırıyor" dedi.

Son on yılların en kötü enflasyon şokuyla boğuşulduğunun altını çizen Georgieva, ekonomik aktivitenin özellikle gelişmiş ekonomilerde yavaşladığını söyledi. Çin ve Hindistan dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde ekonomik aktiviteye ilişkin bir miktar ivme olsa da, düşük gelirli olan ve yüksek borçlanma maliyetleri olan ülkelerde azalan talebin bir problem yarattığını söyledi.

Küresel ekonomik büyümenin 2023’te yüzde 3’e düşme yolunda olduğunu söyleyen Georgieva, küresel büyümenin gelecek yıllarda da zayıf olacağını söyledi. Ayrıca, ABD ve Euro bölgesindeki faaliyetlerin yüksek faiz oranlarından etkilenmesiyle, gelişmiş ekonomilerin yaklaşık yüzde 90'ının bu yıl büyüme oranlarında bir düşüş yaşayacağı konusunda uyardı.

Zorluğu “birbiri ardına 'büyük tepeleri' tırmanmaya” benzeten Georgieva, üstesinden gelinmesi gereken daha çok sorun olduğunu söyledi. “Önce Covid, ardından Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, enflasyon ve herkesi vuran bir hayat pahalılığı krizi… Şimdiye kadar dirençli tırmanıcılar olduğumuzu kanıtladık. Ancak önümüzdeki yol engebeli ve sisli.” değerlendirmesinde bulunan Georgiva’nın yaptıpı metafor ise dikkat çekti.

“Fiyat istikrarı olmadan da finansal istikrar olmadan da güçlü bir büyüme olamaz. bu günlerde her ikisinin de sağlanması için politika yapıcıların özverili gayretlerine ihtiyaç var” dedi.

Geçtiğimiz ay yaşanan küresel bankacılık kargaşasının, merekez bankalarının üstesinden gelmesi gereken tehlikeleri gösterdiğini ifade eden Georgieva, politika yapıcıları enflasyonla mücadele etmek için daha yüksek faiz oranlarını kullanmaya devam ederken zor durumdaki bankalara da destek olmaya çağırdı.