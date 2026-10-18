IMF'nin borç defteri açıldı! Bir ülkenin borcu tam 6 ülkeye bedel

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Küresel ekonomide yüksek enflasyon, döviz sıkıntısı, bütçe açıkları ve jeopolitik krizler birçok ülkeyi uluslararası finansman arayışına yönlendiriyor. Ekonomik istikrarı sağlamak ve dış finansman ihtiyacını karşılamak isteyen ülkeler için Uluslararası Para Fonu (IMF) önemli kaynaklardan biri olmayı sürdürüyor.

IMF'nin Ekim 2026 başına ait resmi kredi verileri, Fon'a en fazla borcu bulunan ülkeleri ortaya koydu.

Verilere göre listenin ilk sırasında 56,8 milyar dolarla Arjantin yer alırken ikinci sıradaki Ukrayna'nın borcu 14,4 milyar dolar oldu. Pakistan, Mısır ve Ekvador ise 10 milyar dolara yaklaşan veya bu seviyeyi aşan borçlarıyla üst sıralarda yer aldı.

Araştırmada ülkelerin IMF'ye olan mevcut kredi borçları ABD dolarına çevrilirken, borçların 2026 yılı tahmini gayrisafi yurt içi hasılalarına (GSYH) oranları da karşılaştırıldı.

Arjantin'in 56,8 milyar dolarlık borcu altı ülkeyi geride bıraktı

IMF'ye en fazla borcu bulunan ülke açık ara farkla Arjantin oldu.

Güney Amerika ülkesinin IMF'ye olan mevcut kredi borcu 56,8 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, ikinci sıradaki Ukrayna'nın 14,4 milyar dolarlık borcunun yaklaşık dört katına karşılık geliyor.

Daha çarpıcı olan ise Arjantin'in borcunun, sıralamada kendisini izleyen altı ülkenin toplam borcunu aşması.

Ukrayna, Pakistan, Mısır, Ekvador, Fildişi Sahili ve Gana'nın IMF'ye toplam borcu 54,8 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Arjantin'in tek başına borcu ise bu toplamdan 2 milyar dolar daha yüksek.

Ülkenin IMF'ye olan borcunun 2026 yılı tahmini milli gelirine oranı yüzde 8,2 seviyesinde.

Bu oran, sıralamadaki en yüksek borç yüklerinden birine işaret ediyor.

Arjantin neden sürekli IMF'nin kapısını çalıyor?

Arjantin'in IMF ile ilişkisi, uzun yıllardır devam eden ekonomik krizler ve finansman ihtiyacıyla şekilleniyor.

Ülke, 2018 yılında yaşadığı döviz krizinin ardından IMF ile 57 milyar dolarlık rekor büyüklükte bir finansman anlaşması yaptı.

Bunu 2022 yılında yeni bir program izledi.

Nisan 2025'te ise IMF, Arjantin için 20 milyar dolarlık yeni bir finansman programını onayladı. Anlaşma kapsamında ilk aşamada 12 milyar dolarlık kaynak sağlandı.

Programın temel hedefleri arasında ekonomide istikrarın güçlendirilmesi, döviz rezervlerinin yeniden oluşturulması ve yatırımcı güveninin artırılması yer aldı.

Ancak ülkenin IMF'ye olan yüksek borcu, uluslararası finansman ihtiyacının devam ettiğini gösteriyor.

Ukrayna savaşın finansman yüküyle ikinci sırada

IMF'ye en fazla borcu bulunan ikinci ülke Ukrayna oldu.

Rusya ile savaşın ekonomik etkileriyle karşı karşıya kalan Ukrayna'nın IMF'ye mevcut borcu 14,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu tutar, ülkenin 2026 yılı tahmini milli gelirinin yüzde 6,4'üne karşılık geliyor.

Savaş nedeniyle üretim kapasitesinin zarar görmesi, kamu harcamalarının artması ve ekonomik faaliyetlerin aksaması, Ukrayna'nın uluslararası finansman ihtiyacını artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Ukrayna'nın ardından 10,8 milyar dolarla Pakistan ve 10,6 milyar dolarla Mısır geliyor.

Pakistan ve Mısır'da 10 milyar doları aşan borç

Pakistan, 10,8 milyar dolarlık IMF borcuyla üçüncü sırada bulunuyor.

Ülkenin IMF'ye borcunun milli gelire oranı yüzde 2,4 düzeyinde.

Pakistan ekonomisinde döviz rezervleri, dış finansman ihtiyacı ve kamu maliyesine ilişkin sorunlar, IMF programlarının önemini artırıyor.

Dördüncü sıradaki Mısır'ın IMF'ye olan borcu ise 10,6 milyar dolar.

Mısır'da bu tutarın milli gelire oranı yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor.

İki ülkenin IMF'ye borçları birbirine oldukça yakın olsa da ekonomik büyüklükleri ve finansman yapıları farklılık gösteriyor.

Ekvador'da IMF borcu milli gelirin yüzde 6,8'ine ulaştı

Beşinci sırada bulunan Ekvador'un IMF'ye borcu 9,4 milyar dolar seviyesinde.

Ancak ülkenin borç yükü, yalnızca tutar bakımından değil, milli gelire oranı açısından da dikkat çekiyor.

Ekvador'un IMF'ye olan borcu, 2026 yılı tahmini milli gelirinin yüzde 6,8'ine karşılık geliyor.

Bu oran, yüzde 8,2 ile listenin zirvesinde bulunan Arjantin'in ardından en yüksek seviyelerden biri.

Dolayısıyla IMF'ye olan borçların değerlendirilmesinde yalnızca dolar cinsinden büyüklüğe bakmak yeterli olmuyor. Borcun ülke ekonomisinin büyüklüğüne oranı da önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Afrika ülkeleri listede geniş yer tutuyor

IMF'ye en fazla borcu bulunan ülkeler arasında Afrika ülkelerinin ağırlığı da dikkat çekiyor.

Fildişi Sahili 5,6 milyar dolarla altıncı, Gana 4 milyar dolarla yedinci, Kenya 3,8 milyar dolarla dokuzuncu sırada bulunuyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Angola, Etiyopya, Tanzanya, Zambiya, Kamerun, Sudan, Benin, Senegal ve Madagaskar da listede yer alıyor.

Özellikle Fildişi Sahili'nin IMF borcunun milli gelirine oranının yüzde 5'e ulaşması dikkat çekiyor.

Afrika ülkelerinin bir bölümünde döviz gelirlerinin sınırlı olması, altyapı yatırımları için finansman ihtiyacı ve dış borçların çevrilmesine ilişkin zorluklar IMF kaynaklarına olan talebi artırabiliyor.

IMF borcu ile toplam dış borç aynı şey değil

IMF'nin yayımladığı kredi bakiyesi verileri, ülkelerin Fon'dan kullandıkları ve henüz geri ödemedikleri kredileri gösteriyor.

Bu tutarlar ülkelerin bütün dış borçlarını kapsamıyor.

Devlet tahvilleri, uluslararası bankalardan sağlanan krediler, özel sektörün dış borçları ve diğer finansman yükümlülükleri IMF kredi bakiyesinden ayrı kalemler oluşturuyor.

Bu nedenle bir ülkenin IMF sıralamasında üst sıralarda bulunması, mutlaka dünyanın toplam dış borcu en yüksek ülkelerinden biri olduğu anlamına gelmiyor.

Bununla birlikte IMF'ye yüksek tutarda borçlu olmak, özellikle dış finansman ihtiyacı ve ekonomik istikrar programları açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

İşte IMF'ye en fazla borcu olan 26 ülke

Borç tutarları milyar ABD doları, GSYH oranları yüzde cinsindendir.