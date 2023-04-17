IMF'nin, Orta Doğu endişesi artıyor
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan bir açıklamaya göre kuruluş, Orta Doğu'da yüksek faiz oranları, petrol fiyatları ve enflasyon kaynaklı endişeler görüyor.
Uluslararası Para Fonu tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Orta Doğu'da bazı sebeplerden dolayı ekonomik riskler artış gösteriyor.
Silicon Valley Bank'ın ABD'deki iflasının ardından gözler hızla iflasların Avrupa'daki etkisine çevrilmiş olsa da, Orta Doğu gözden kaçan bir kısım olarak öne çıktı ve fazla dillendirilmedi.
IMF tarafından yapılan açıklamaya göre, bankacılık krizinin Orta Asya için yarattığı risk sınırlı olsa da, bölgedeki mali baskılar, yüksek faiz oranları, dalgalı petrol fiyatları ve yıllarca süren çift haneli enflasyonun sebebiyle artıyor.
Uluslararası Para Fonu'nun Orta Doğu ve Orta Asya departmanı direktörü Cihad Azour, bankacılık sektöründeki gerilimlerin, faiz oranlarını yükselten ve finansmana erişimi azaltan daha sıkı para politikalarının üzerine geldiğini söyledi.
Azour, Fas, Ürdün ve petrol ihracatçıları dahil olmak üzere iyi krediye sahip ve pazarlara erişebilen ülkeler ile mücadele eden diğerleri arasında büyüyen bir uçurum olduğunu ifade ederek. "Endişeliyiz çünkü risk matrisi büyümeye devam ediyor: yüksek faiz oranları, petrol fiyatlarındaki oynaklık, jeopolitik gerilimler ve çift haneli enflasyona sahip olduğumuz bir yılın daha içerisindeyiz ve bu arka arkaya üçüncü yıl olacak" dedi.