IMF'nin, Orta Doğu endişesi artıyor

Uluslararası Para Fonu tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Orta Doğu'da bazı sebeplerden dolayı ekonomik riskler artış gösteriyor.

Silicon Valley Bank'ın ABD'deki iflasının ardından gözler hızla iflasların Avrupa'daki etkisine çevrilmiş olsa da, Orta Doğu gözden kaçan bir kısım olarak öne çıktı ve fazla dillendirilmedi.

IMF tarafından yapılan açıklamaya göre, bankacılık krizinin Orta Asya için yarattığı risk sınırlı olsa da, bölgedeki mali baskılar, yüksek faiz oranları, dalgalı petrol fiyatları ve yıllarca süren çift haneli enflasyonun sebebiyle artıyor.

Uluslararası Para Fonu'nun Orta Doğu ve Orta Asya departmanı direktörü Cihad Azour, bankacılık sektöründeki gerilimlerin, faiz oranlarını yükselten ve finansmana erişimi azaltan daha sıkı para politikalarının üzerine geldiğini söyledi.