IMF'ten küresel ekonomi için sert uyarı: Kalıcı izler bırakabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu’daki savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin sert bir uyarıda bulundu. Washington merkezli kuruluş, çatışmanın Körfez’den çıkan petrol, doğal gaz ve gübre akışını kısıtlamasının dünya genelinde fiyatları yükselteceğini ve büyümeyi yavaşlatacağını belirtti.

IMF’nin başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas’ın da imzasını taşıyan değerlendirmede, enerji ve gıda maliyetlerindeki artışın bu yıl ekonomilere zarar vereceği ve kalıcı izler bırakabileceği vurgulandı. Özellikle yüksek borçluluk seviyesine sahip ülkelerin krizin etkilerini hafifletmek için mali kaynak bulmakta zorlanacağı ifade edildi.

Kuruluş, kısa süreli bir çatışmanın petrol ve gaz fiyatlarını hızla yükseltebileceğini, uzun süren bir savaşın ise enerji maliyetlerini kalıcı biçimde yüksek tutarak ithalata bağımlı ülkeleri zorlayacağını kaydetti. Bu senaryoların tümünde enflasyonun artacağı ve büyümenin yavaşlayacağı öngörülüyor.

"Gübre fiyatları ciddi baskı altında"

IMF’ye göre, gübre fiyatları da ciddi baskı altında. Hürmüz Boğazı’ndan geçen küresel gübre üretiminin üçte biri nedeniyle, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün projeksiyonları fiyatların yılın ilk yarısında yüzde 15-20 daha yüksek seyredeceğini gösteriyor.

Enerji piyasalarında şimdiden sert hareketler yaşanıyor. İngiltere’de doğal gaz fiyatları Aralık’tan bu yana iki katına çıkarak 140 sterlin/therm seviyesine yükseldi. Brent petrol ise savaş öncesinde 60 dolar civarındayken, pazartesi günü 116 doları aşarak 112 dolara geriledi.

IMF, Avrupa’da özellikle İtalya ve İngiltere’nin gaz bağımlılığı nedeniyle daha kırılgan olduğunu, Fransa ve İspanya’nın ise nükleer ve yenilenebilir enerji kapasitesi sayesinde görece korunaklı olduğunu belirtti. Kuruluş, “Tarihsel olarak sürdürülen petrol fiyatı şokları enflasyonu yukarı, büyümeyi aşağı çeker” uyarısını yineledi.