Indeed 2.200 kişiyi işten çıkaracak

Amerika merkezli iş arama platformu Indeed, işgücünün yüzde 15'ine tekabül eden yaklaşık 2.200 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirket, pandemi kaynaklı işe alım patlamasının ardından işgücünde azalatmaya giden şirketler arasında yerini alacak.

Taban maaşında yüzde 25'lik bir kesinti uygulanacak olan İcra Kurulu Başkanı Chris Hyams, gelecekteki açık pozisyonların pandemi öncesi seviyelerde veya altında olduğunu ve şirketin çok büyük olduğunu söyledi.