ING, Çin ekonomisi için büyüme tahminini korudu

ING, Çin’in reel GSYH büyümesinin son 10 çeyrektir negatif GSYH deflatöründen destek aldığını belirtti. Banka, TÜFE ve ÜFE’de gözlenen pozitif seyrin deflatörün yeniden pozitif bölgeye dönebileceğine işaret ettiğini, bu durumda büyüme hedeflerine ulaşabilmek için nominal büyümenin hızlanması gerekeceğini ifade etti.

Kuruma göre, bu yıl hükümetin reel GSYH büyüme hedefinin yüzde 4,5–5 aralığına çekilmesine rağmen söz konusu gelişme büyüme dinamikleri açısından önemini koruyor.

Bu çerçevede, önümüzdeki aylarda Çin’de devreye alınacak politika adımları ve bunların hedeflere ulaşmak için yeterli olup olmayacağı piyasaların odağında olmaya devam edecek.

ING, şimdilik 2026 yılı için Çin ekonomisine yönelik yıllık GSYH büyüme tahminini yüzde 4,6 seviyesinde koruduğunu bildirdi.