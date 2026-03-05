ING: Çin'in düşük büyüme hedefi olumlu olabilir

ING Başekonomisti Lynn Song tarafından hazırlanan bir araştırma notuna göre, daha düşük bir gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) hedefi, Çin hükümetine kaliteli büyüme sağlamak için daha fazla alan sağlayabilir.

Song, Çin'in 2026 yılı GSYH büyüme hedefinin %4.5 ile %5 arasına çekildiğine dikkat çekerek, bu oranın geçtiğimiz üç yıl boyunca belirlenen "yaklaşık %5" hedefinden biraz daha düşük olduğunu belirtti.

Yeni hedefle birlikte büyümede bir yavaşlama toleransı oluştuğunu ifade eden Song, bu durumun politika yapıcılara son yılların önceliği olan kaliteli büyümeyi sürdürme konusunda daha fazla esneklik kazandıracağını vurguladı.

Maliye politikasının etkisinin bu yıl iyileşebileceğini öngören Song, potansiyel olarak daha fazla kaynağın reel ekonomiye yönlendirilebileceğini de sözlerine ekledi.