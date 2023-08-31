ING, ECB'den faiz artışı bekliyor

ING kıdemli ekonomisti Bert Colijn bugün yayınladığı yatırımcı notunda, Ağustos ayında yüzde 5,3'te kalan Euro Bölgesi enflasyonunun, Avrupa Merkez Bankası'nın iki hafta içinde 25 baz puanlık son bir artırımı tercih etmesi için yeterli olabileceğini savundu.

Colijn'e göre enerji fiyatları manşet enflasyon verisine yön verdi ve bu da enflasyonun beklenenden daha inatçı olduğu yönündeki endişeleri körükleyecek. Ancak enflasyon ECB şahinlerini rahatsız edecek kadar inatçı olmaya devam ederken, Colijn'e göre önümüzdeki aylarda enflasyonda daha fazla yavaşlama olacak gibi görünüyor.

Colijn, "ECB'nin son aylarda çok az artırım yapmanın çok fazla artırım yapmaktan daha kötü olduğu yönündeki mantrası göz önüne alındığında, hala 25 baz puanlık bir faiz artışı daha bekliyoruz" dedi.