ING: Enerji şoku inşaat malzemesi fiyatlarını yukarı taşıyacak

ING Global, Avrupa’daki yapı malzemeleri sektörünün enerji maliyetlerindeki artıştan etkilenmeye devam ettiğini açıkladı. Rapora göre, üreticilerin kömüre bağımlılığı son yıllarda azalsa da doğal gaz kullanımı 2022’ye kıyasla aynı seviyede kalmış durumda, petrol bağımlılığı ise 2020’den bu yana düşmedi. Bu nedenle Orta Doğu’daki çatışmalardan kaynaklanan fiyat artışlarının doğrudan alıcılara yansıtılması bekleniyor.

Sektördeki yükleniciler, artan girdi maliyetlerine karşı hazırlıklı olmalı. Son dönemde yapı ruhsatlarındaki artış bir talep umudu sunsa da, sürdürülebilir bir toparlanma için enerji piyasalarında istikrar ve yenilikçi, çevre dostu üretim yöntemlerinin devamı şart olarak görülüyor. Aksi takdirde üretim maliyetlerindeki yükseliş, satış fiyatlarını da artırarak talebi olumsuz etkileyebilir.

ING, uzun vadeli dayanıklılık için daha yeşil ve enerji yoğunluğu düşük üretim süreçlerine kararlı bir şekilde geçilmesinin önemine dikkat çekti. Raporda, sektörün enerji maliyetlerini yönetebilmesi ve talebi koruyabilmesi için sürdürülebilir üretim ve inovasyonun kritik rol oynayacağı vurgulandı.