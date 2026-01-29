ING: Euro'nun güçlenmesiyle faiz indirim tartışmaları canlanabilir

Brzeski'ye göre, güçlü euro, ECB'nin Aralık ayı enflasyon tahminlerini yaklaşık 0,1 puan düşürecek ve önümüzdeki üç yıl için enflasyonun yüzde 2'nin altında olduğunu gösterecek.

Bu durumun, olası bir enflasyon düşüşüne ilişkin endişeleri canlandırabileceğini ve Mart ayında bir faiz indirimi beklentilerini artırabileceğini ifade eden Brzeski, eurodaki kazanımların, henüz ortaya çıkmakta olan sanayideki döngüsel dönüşüme ve genel olarak büyüme görünümüne engel olabileceğini de vurguladı.

Brzeski, "Gelecek haftaki ECB toplantısı, sadece birkaç gün önce hayal edilenden daha ilginç olabilir" dedi.

Euro, salı günü 1,2078 dolarla dört yılın zirvesine ulaşmıştı. Şu sıralarda 1,19433 seviyesinden işlem görüyor.