  ING Global: Euro Bölgesi ekonomisinde henüz ivmelenme işareti yok
ING Global: Euro Bölgesi ekonomisinde henüz ivmelenme işareti yok

ING Global, euro bölgesi ekonomisinde henüz belirgin bir hızlanma görülmediğini, 2026 yılına yönelik temel sorunun mali teşviklerin büyümeyi ne zaman desteklemeye başlayacağı olduğunu bildirdi.

Son güven verilerinin şimdilik durgun bir ekonomik görünüme işaret ettiğini belirten ING, işsizliğin tarihi düşük seviyelere yakın seyrini koruduğunu vurguladı.

Euro bölgesi Ekonomik Güven Endeksi aralık ayında 97,1’den 96,7’ye geriledi. Sınırlı düşüşe rağmen bu seviye, anlamlı bir toparlanma işareti vermeden mütevazı büyümeye işaret ediyor. Sanayi güveninde, özellikle yeni siparişlerin bir miktar iyileşmesiyle kısmi toparlanma görülse de, yeni siparişler ve üretim beklentilerinin ekim ayının altında kalması yatırım canlanmasının başladığını göstermiyor. Hizmet sektöründe bildirilen talep zayıflığı da dördüncü çeyrek büyüme beklentilerinin sınırlı kalacağını destekliyor.

Tüketici güveni, hanehalkı mali durumuna ilişkin daha olumlu değerlendirmelere rağmen kasım ayında geriledi. Önümüzdeki aylara yönelik endişeler, özellikle işsizlik kaygıları arttı. Bu durum, kasım ayında yüzde 6,4’ten yüzde 6,3’e gerileyen ve veri serisinin başladığından bu yana en düşük seviyelere yakın seyreden işsizlik oranıyla tezat oluşturuyor.

ING, 2026’da büyümenin tüketim ve yatırımların desteğiyle kademeli olarak hızlanmasını bekliyor. Ancak kısa vadede düşük tüketici güveninin hanehalkı harcamaları önünde engel olmaya devam ettiği, yatırımlar açısından ise mali teşviklerin ne zaman devreye gireceğinin belirsizliğini koruduğu belirtiliyor.

