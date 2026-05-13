ING Global’den Türkiye değerlendirmesi: Cari açıkta iyileşme sinyali

ING Global, Türkiye'de mart ayında cari açığın genişlemeyi sürdürdüğünü ancak zayıflayan sermaye girişleri nedeniyle açığın ağırlıklı olarak rezervler kullanılarak finanse edildiğini belirtti.

Kurum, Ticaret Bakanlığı'nın öncü gümrük verilerinin, yakın coğrafyadaki savaş koşullarına rağmen nisan ayında cari dengede iyileşmeye işaret ettiğini aktardı. Dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %30 daraldığı, ihracatta ise güçlenme görüldüğü ifade edildi.

ING'ye göre önümüzdeki dönemde cari denge görünümü hem dış riskler hem de iç talep koşulları tarafından şekillenecek. Kurum, son jeopolitik şokun özellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle cari açık üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu vurguladı.

Raporda ayrıca, turizm gelirlerinde olası düşüş ve altın ithalatındaki artışın da cari dengeyi olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Sermaye hesabı tarafında ise jeopolitik belirsizliğin uzaması halinde risk primindeki yükselişin portföy çıkışlarını artırabileceği uyarısında bulunuldu.