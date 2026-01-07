ING, İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyor

ING, İngiltere Merkez Bankası'na (BOE) ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Bankaya göre, şu andan şubat başındaki toplantıya kadar komiteyi gelecek ay bir faiz indirimine yönlendirecek yeterli yeni veri yok.

Rapora göre, BoE için kilit rakam olan hizmetler enflasyonu, aralık ayında geçici olarak yükselebilir. Mart ayına kadar ise üç yeni ücret artışı verisi açıklanmış olacak. ING'ye göre, ücret artışlarının ılımlı seyretmeye devam etmesi durumunda, bu durum komite için önemli bir güvence olacak. İşsizlik oranının da yükselebileceği düşünülüyor.

Bu ortamda ING, Bankanın Mart ayında tekrar faiz indirmeye razı olacağını ve Haziran'da yeni bir indirim daha yapacağını öngörüyor. Değerlendirmede, "Komitede keskin görüş ayrılıklarının yaşandığı bir dönemde, bir veya iki yetkilinin tutum değiştirmesi faiz indirimlerinin hızını dramatik şekilde değiştirebilir" yorumu da yapıldı.