ING'den dolar raporu: Odak, borç tavanı ve enflasyonda

Hollanda merkezli çok uluslu bankacılık şirketi ING'nin Döviz Stratejisti Francesco Pesole, doların geleceği ve konumu hakkında değerlendirmelerini içeren ve odağın borç tavanıyla enflasyonda olduğunu belirten bir bilgi notu paylaştı.

Yayımladığı notta Pesole, ABD'nin borç tavanı artışı konusunda yaşadığı çıkmazın, dolar için giderek daha kısa vadeli bir destekleyici faktör olarak ortaya çıktığını ve Başkan Biden ile Kongre'deki Cumhuriyetçiler arasındaki toplantıda, olası bir anlaşma konusunda fazla ilerleme sağlanamadığını vurguladı.

Banka stratejisti, Cumhuriyetçi lider Mitch McConnell'ın ABD'nin temerrüde düşme riskini görmezden geldiğini ancak müzakerelerin çıkmaza girdiğini kabul ettiğini belirtti. Şimdilik reddedilen kısa vadeli borç limiti uzatmasının en hızlı çözüm olarak görüldüğünü söyledi.

Mevcut durumun kaçınılmaz olarak risk güvenini baskıladığını ve doların ise destek bulmasını sağladığını kaydeden Pesole, piyasalarda yaşanan açmazın çözüme kavuşması için hisse senetleri veya para piyasalarında güçlü bir satışın gerekebileceği endişesi olduğunu vurguladı.

Bankanın notunda ABD dolarının kısa pozisyonlarının son birkaç ayda istikrarlı şekilde yükseldiği düşünülürse, bu durumun doları kısa vadede önemli bir artış kaydedeceği bir senaryoya dönüşebileceği belirtildi. Ancak bankanın temel görüşü, düşüş trendinin gecikmeli olarak üçüncü çeyrekte başlayacağı yönünde.

ING ayrıca, ABD'de enflasyonun piyasa beklentileriyle uyumlu seyretmesi durumunda Fed'in ek sıkılaştırmaya kapıyı açık bırakacağını ve güçlü istihdam verilerinin de desteğiyle faiz indirim beklentilerine karşı destek bulunacağını belirtti. Banka ayrıca faizlerde zirvenin görüldüğünü düşündüklerini kaydetti.