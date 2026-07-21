ING'den ECB tahmini: Faiz sabit, mesajlar şahin olacak

ING Global, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 23 Temmuz'daki para politikası toplantısında politika faizini sabit tutacağını öngörüyor. Banka tarafından yayımlanan analizde, piyasa konsensüsünün de bu yönde oluştuğu ve olası bir faiz artırımının %5'in altında fiyatlandığı vurgulandı.

Analizde, haziran ayındaki faiz artışının yeni bir sıkılaşma döngüsünden ziyade enerji fiyatlarındaki oynaklığa karşı bir "sigorta" hamlesi olduğu belirtilirken; jeopolitik riskler ve enerji piyasasındaki hareketlilik nedeniyle sürpriz bir karar ihtimalinin tamamen dışlanmadığı ifade edildi.

ING ekonomistleri, güncel makroekonomik projeksiyonların bulunmadığı bu toplantıda ECB'nin "şahin" bir iletişim stratejisi benimsemesini bekliyor. Yönetim Konseyi'ndeki şahin üyelerin ağırlığını koruyacağı öngörülürken, bu durumun yıl sonuna kadar ek faiz artışı beklentilerini canlı tutarak enflasyon beklentilerini çıpalaması hedefleniyor.

Banka, eylül ayına yönelik faiz artışı sinyallerinin karar metninden ziyade, Başkan Christine Lagarde'ın basın toplantısındaki tonlaması veya toplantı sonrası yapılacak medya yönlendirmeleri aracılığıyla piyasaya aktarılabileceğini değerlendiriyor.