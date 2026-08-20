ING'den Fed için faiz mesajı: 2027'ye kadar değişiklik beklenmiyor

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ING, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin yayımlanan tutanakları değerlendirdi.

Toplantıda Fed üyeleri arasında faiz politikası konusunda görüş ayrılığı dikkat çekti. Beth Hammack, Lorie Logan ve Neel Kashkari, politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullanırken, diğer 9 üye faiz oranının yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulmasını destekledi.

Fed tutanakları beklendiği gibi hafif şahin geldi

Tutanaklara göre “birkaç” katılımcı faiz artırımını desteklerken, “birçok” katılımcı enflasyonun gerilememesi halinde faiz artırımlarının muhtemelen gerekli olacağını değerlendirdi. Buna karşılık üyelerin “çoğu” temmuz toplantısında faizlerin sabit tutulmasını destekledi.

ING, tutanakların bu açıdan hafif şahin olduğunu ancak üç üyenin toplantıda zaten faiz artırımı yönünde oy kullandığı dikkate alındığında bunun beklenen bir sonuç olduğunu belirtti.

Enerji fiyatları ve yapay zekâ yatırımları yakından izleniyor

Fed üyeleri istihdam ve büyümeye ilişkin risklerin aşağı yönlü, enflasyon tahminlerine ilişkin risklerin ise yukarı yönlü olduğunu değerlendirdi. Enflasyon tarafında enerji fiyatları ve Orta Doğu’daki gelişmeler öne çıkan riskler arasında yer aldı.

Tutanaklarda ayrıca yapay zekâ yatırımlarındaki güçlü artışın mikroçip fiyatları üzerinden akıllı telefon, bilgisayar ve elektrik fiyatlarına yansıyarak enflasyonu yüksek tutabileceğine ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Bununla birlikte bazı üyeler, tarifelerden kaynaklanan fiyat artışlarının ekonomiye geçişinin artık tamamlandığını ifade etti.

Faiz artışı yanlısı üyelerin yalnızca üçü oy hakkına sahip

ING’e göre tutanaklardaki hafif şahin tona karşın, FOMC’de bu yıl oy hakkına sahip üyelerin dağılımı faiz artırımı ihtimalini değerlendirirken önem taşıyor.

Fed’in haziran ayındaki tahminlerinde Komite üyeleri, bu yıl faiz artırımına ihtiyaç olup olmadığı konusunda 9’a 9 bölünmüştü. Fed Başkanı Kevin Warsh ise tahmin bildirmemişti.

ING, faiz artışı öngören dokuz üyeden yalnızca üçünün bu yıl oy hakkına sahip olduğunu tahmin ediyor. Bu üç isim de temmuz toplantısında zaten faiz artırımı yönünde oy kullandı.

Faiz artışı için ekonomik veriler yetersiz

ING’e göre Fed’in faiz artırabilmesi için şu anda artış öngörmeyen oy hakkına sahip üyelerin görüşlerini değiştirecek ekonomik verilerin gelmesi gerekiyor.

Kurum bunun için daha güçlü istihdam verileri ve daha yüksek enflasyon gerektiğini, ancak kendi tahminlerinin böyle bir gelişmeye işaret etmediğini belirtti.

ING ayrıca temmuz toplantısının ardından açıklanan zayıf istihdam verileri, ılımlı enflasyon göstergeleri ile beklentilerin altında kalan perakende satışlar ve tüketici güveni verilerinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.