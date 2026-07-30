ING'den güçlü bilanço: Gelir hedefleri yukarı çekildi

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Hollandalı banka ING, 2026'nın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde finansal sonuçlara imza attı. Bankanın net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 1,95 milyar avroya ulaşarak analistlerin 1,88 milyar avroluk tahminini geride bıraktı. Güçlü çeyrek performansının ardından ING, önümüzdeki dönem için gelir beklentilerini de yukarı yönlü revize etti.

ING, faiz dışı gelirlerini artırmaya devam ediyor

Banka, ikinci çeyrekte net faiz gelirini yıllık bazda yüzde 17, komisyon gelirlerini ise yüzde 14 artırdı. Her iki kalem de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ING yönetimi, faiz gelirlerine bağımlılığı azaltmak amacıyla yatırım, sigorta, dijital abonelikler ve havalimanı lounge erişimi gibi ek hizmetleri içeren paket çözümler sunarak ücret ve komisyon gelirlerini büyütmeye devam ediyor.

ING'den güçlü büyüme beklentisi

Şirket, 2026 yılı gelir hedefini 24,5 milyar avronun üzerine, 2027 yılı gelir beklentisini ise 26 milyar avronun üzerine çıkardı. Bununla birlikte banka, 2026 yılı için özkaynak kârlılığı hedefini yüzde 15’in üzerine, 2027 yılı hedefini ise yüzde 16’nın üzerine yükseltti.

ING'den Avrupa'da özel bankacılık atağı

ING, temmuz ayında Madrid merkezli Singular Bank’ın yaklaşık yüzde 40 hissesini satın almak için Warburg Pincus ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Söz konusu yatırımın, bankanın Avrupa’daki varlık yönetimi faaliyetlerini güçlendirmesi ve İspanya’daki özel bankacılık büyümesini desteklemesi hedefleniyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yaklaşık 3 yıl sonra haziran ayında faiz artırması, ING başta olmak üzere Avrupa bankalarının kredi gelirlerini destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.