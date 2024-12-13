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ING'den İngiltere için faiz tahmini

ING'den Smith, hizmet enflasyonunun yüzde 5 civarında seyretmesi nedeniyle, politika yapıcıların önümüzdeki hafta faiz oranlarını sabit tutacağını öngördü.

Haber Merkezi
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ING'den İngiltere için faiz tahmini
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İngiltere'nin ekonomik büyüme ivmesi bu yılın ikinci yarısında önemli ölçüde yavaşladı ve yeni veriler GSYH'nın ekim ayında üst üste ikinci ay yüzde 0,1 düştüğünü gösterdi.

Ancak ING'den James Smith, ne başlangıçtaki artışın ne de son dönemdeki durgunluğun bu yılın aylık GSYH verilerinin gösterdiği kadar aşırı olmadığını savundu.

Smith'e göre, kamu harcamalarını önceki planlara kıyasla yaklaşık 60 milyar pound artıran son hükümet bütçesinin ardından İngiltere'nin büyümesi önümüzdeki yıl Batı Avrupa'nın çoğunu geride bırakacak.

"Büyüme daha fazla hayal kırıklığı yaratmadığı sürece, İngiltere Merkez Bankası enflasyona odaklanmaya devam etmeli" diyen Smith, hizmet enflasyonunun yüzde 5 civarında seyretmesi nedeniyle politika yapıcıların önümüzdeki hafta faiz oranlarını sabit tutacağını öngördü.

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