ING'den Japonya Merkez Bankası için 'haziran' tahmini

ING Global analistleri, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bir sonraki faiz artırımını nisan yerine haziran ayında yapmasının daha muhtemel olduğu görüşünü yineledi. Bankaya göre, enflasyonun yılın ilk yarısında keskin bir şekilde yavaşlaması beklendiği için bu dönemde bir faiz artışı olasılığı düşük görülüyor.

Bu çerçevede cuma günü açıklanacak Tokyo tüketici fiyat endeksi verilerinin yakından takip edileceğini belirten ING, taze gıda hariç çekirdek enflasyonun ocak ayındaki yüzde 2 seviyesinden şubatta yüzde 1,6'ya gerilemesini bekliyor. ING, beklentisine neden oyarak, enerji sübvansiyonlarını ve gıda fiyatlarındaki istikrarı işaret etti,

Faiz artışı için Bahar Ücret Müzakerelerinin yüzde 5'in üzerinde bir artışı teyit etmesinin ve nisan ayı enflasyon verilerini belirleyici faktörler olacağını ifade eden ING, zayıf Japon yeninin enflasyonu yukarı çekebileceğine dikkat çeken kurum, BOJ'un kur istikrarını sağlamak amacıyla faiz artışına gitmeyeceğini öngördü.