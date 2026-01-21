İngiliz bankacılık devi Euro riskine dikkat çekti

İngiliz merkezli banka Barclays, Grönland ile ilgili jeopolitik risklerin kısa vadede dolardan çok Euro için tehdit oluşturduğunu ancak kısa vadede doların zayıf olabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolünü ele geçirmek için karşı çıkan Avrupa ülkelerine tarife uygulama tehdidi gibi yeni girişimlerde bulunmasıyla ilgili olarak jeopolitik gerginliğin yükselmesine piyasalar tepki verdi ve dolar dün zayıfladı.

Doların dünkü gevşemesine rağmen bazı stratejistler ABD-Avrupa ilişkilerinde uzun vadeli bozulma riskinin Euro üzerinde dolara kıyasla daha ağır bir yük oluşturabileceğini düşünüyor.

Barclays analistleri de uç bir senaryo gerçekleşirse Grönland anlaşmazlığının Avrupa ve tek para birimi için ABD'ye kıyasla çok daha büyük bir sorun oluşturabileceğini belirtti.