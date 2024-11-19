İngiliz bankacılık devi yüzlerce üst düzey bankacıyı işten çıkarmaya hazırlanıyor

İngiliz devi HSBC de maliyetleri azaltmak için isten çıkarma planını devreye aldı. HSBC, patronu Georges Elhedery'nin kapsamlı bir revizyonunun parçası olarak önümüzdeki haftalarda yüzlerce üst düzey bankacıyı işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Yeniden iş başvurusunda bulunmaları istenecek

Noel öncesinde alınan kararla banka devinden gelen maliyet azaltma hamlesi üst düzey yöneticileri etkileyecek. Banka, yöneticilerden bankanın yeni kurulan kurumsal ve kurumsal bankacılık birimindeki pozisyonlara yeniden başvurmalarını isteyeceği de belirtildi.

HSBC yorum yapmayı reddetti

Bloomberg News'in haberine göre, roller için görüşmeler halihazırda devam ediyor. HSBC ise yorum yapmayı reddetti.

Bankanın İngiltere'de 30 binden fazla, dünya genelinde ise 200 binden fazla personeli bulunuyor.

Elhedery'nin selefi Noel Quinn, beş yıllık görev süresi boyunca gruptaki on binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.

Lübnan doğumlu halefi Eylül ayında görevi devraldı ve geçen ay, genişleyen bankayı 'basitleştirme' planlarını duyurdu.

Elhedery'nin yeniden yapılandırma planı kapsamında HSBC, Hong Kong, İngiltere, kurumsal ve kurumsal bankacılık ve uluslararası varlık ve premier bankacılık olmak üzere dört bölüme ayrılacak.