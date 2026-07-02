İngiliz bankalarında fonlama hacmi arttı, maliyetler yükseldi

26 Mayıs-12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, kreditörlerden mart-mayıs dönemindeki gelişmeleri ve haziran-ağustos dönemine ilişkin beklentilerini bildirmeleri istendi.

Bankalar, mayıs sonuna kadar olan üç aylık dönemde toplam fonlama hacminin arttığını bildirdi. Toplam fonlama için net denge ikinci çeyrekte 29,4 olurken, üçüncü çeyrek beklentisi 21,5 seviyesinde gerçekleşti.

Perakende fonlama hacminde ikinci çeyrek net dengesi 40,4 olarak kaydedildi. Bankalar üçüncü çeyrekte de artış beklerken, beklenti dengesi 12,5 oldu.

Toptan borçlanma, toptan mevduat ve merkez bankası işlemleri yoluyla sağlanan kaynakları kapsayan diğer fonlama kaleminde ikinci çeyrek dengesi 17,9 olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrek beklentisi ise 34,7'ye yükseldi.