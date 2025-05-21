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İngiliz dev banka ofisten çalışana ikramiye verecek!

Londra merkezli banka pandemi dönemi çalışmayı sonlandırmak için çalışanlarına teklifte bulundu. HSBC, İngiltere'deki çalışanlarını ofise döndürmek için ikramiyeyi devreye aldı.

Haber Merkezi
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İngiliz dev banka ofisten çalışana ikramiye verecek!
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Bankacılık devi HSBC, çalışanlarına, ofise yeterince sık gelmedikleri için yeni bir uygulamayı devreye alıyor. Banka, ofisten çalışan personeline ikramiye ödeyecek. Çalışanların ofise gelmemeleri halinde ise ikramiyelerinin kesilebileceği uyarısında bulundu.

Haftada en az 3 gün çalışma sorunluluğu var

Londra merkezli kredi kuruluşu, İngiliz perakende ve yerel ticari bankacılık işlerini yürüten HSBC UK birimindeki çalışanlarına, haftada en az üç gün ofiste çalışma zorunluluğunu yerine getirmeyenlere daha az ödeme yapılabileceğini bildirdi. HSBC İngiltere'nin bir sözcüsü yorum yapmayı reddetti. 

Çalışanların ofise dönüşü teşvik ediliyor

HSBC'nin çalışanları ofise dönmeye teşvik etme hamlesi, bazı rakiplerinin çalışanların evden çalışmasına izin veren pandemi dönemi politikalarını terk ederken yaptıkları benzer girişimleri takip ediyor.

İngiltere'nin en büyük perakende bankacılık oyuncusu Lloyds Banking Group Plc, Ocak ayında yaptığı açıklamada, personel ikramiyelerine karar verirken ofise devamlılığı göz önünde bulunduracağını söyledi. Lloyds söz konusu olduğunda, bu politika yalnızca sınırlı sayıda üst düzey çalışan için geçerli olurken, HSBC UK'nin yetkisi ofis bazlı sözleşmesi olan çalışanlar için geçerli oldu.

İşyerinde çalışma baskısı artıyor

Daha genel olarak, Wall Street'in en büyük firmalarından bazıları ve düzenleyiciler, karma çalışma seçeneğini sona erdirmek ve pandemiden önce yürürlükte olan devamlılık politikasına geri dönmek için baskı yapıyor. JPMorgan Chase & Co. çalışanlarına Mart ayından itibaren haftada beş gün ofiste bulunmalarını söyledi ve "bir şirketi yönetmenin en iyi yolu budur" dedi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu çalışanlarına Nisan ortasından itibaren tam zamanlı olarak ofise dönmeleri talimatını verdi.

Hibrit çalışma politikası uygulanıyordu

HSBC İngiltere, çalışanlarına gönderdiği mesajda, şirket içi devamlılık verilerinin kullanımı ve ücretlendirme kararları alınırken bu verilerin nasıl kullanılacağı konusunda çalışanları bilgilendirdi. HSBC UK, 18 ay önce çalışanların çalışma sürelerinin yüzde 60'ını ofiste ya da müşterilerle geçirmelerini gerektiren hibrit çalışma politikasını uygulamaya koymuştu.

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