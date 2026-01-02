İngiliz devi Fed'den kaç faiz indirimi bekliyor?

İngiltere merkezli banka Barclays, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılında faiz oranlarını iki kez düşürmesini beklemeyi sürdürüyor. Bankanın ABD ekonomistleri tarafından yayımlanan notta, Fed’in mart ve haziran aylarında 25’er baz puanlık iki faiz indirimi yapacağı öngörüsüne yer verildi.

Analizde, bu temel senaryoya yönelik risklerin faiz indirimlerinin gecikmesi yönünde ağır bastığı ifade edildi. Ekonomistler, Fed’in aralık ayındaki toplantısına ait tutanakların da bu beklentiyle uyumlu olduğunu belirtti. Söz konusu toplantıda Fed, politika faizini 25 baz puan indirmişti.

Barclays ekonomistleri, yayımlanan tutanakların ocak ayındaki toplantıda faiz indirimi yapılmaması yönündeki beklentilerini desteklediğini vurguladı. Notta, "FOMC’nin son faiz indirimlerinin etkilerini değerlendirmek için zamana ihtiyaç duyduğu" ifade edilerek, bu nedenle ocak ayında bir duraklamanın olası görüldüğü belirtildi.