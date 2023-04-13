İngiliz ekonomisi şubatta grevlerin etkisiyle büyüme göstermedi  

Ülke ekonomisinin Şubat 2023'te ise yatay seyir izlediği tahmin edildi.

Servis sektöründeki yüzde 0,1 ve üretimdeki yüzde 0,2'lik daralmayı, inşaat sektöründeki yüzde 2,4'lük büyüme dengeledi.

Şubatta öğretmenlerin geniş çaplı grevi, servis sektöründeki daralmanın en büyük nedeni oldu.

ONS'nin bir diğer açıklanan verisine göre de inşaat üretimi şubatta yüzde 2,4 büyüme gösterdi. Bakım onarım ve yeni inşa çalışmaları, bu büyümede etkili oldu. İnşaat sektörü Ocak 2023'te yüzde 1,7 daralmıştı.