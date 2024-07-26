İngiliz hükümeti hisse satışı yapacak

Bloomberg News'un haberine göre, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, kredi kuruluşu NatWest'in hükümet tarafından kontrol edilen hisselerinin bir kısmını kurumsal yatırımcılara satmayı düşünüyor.

Habere göre bu, hükümetin açık piyasa satışları ve yönlendirilmiş geri alımlar yoluyla kademeli olarak NatWest hisselerini azaltması planı yakında gerçekleşecek.

Hükümet, NatWest’te yüzde 20'den biraz daha az bir hisseye sahip durumda bulunuyor.

NatWest'in CEO'su Paul Thwaite, zamanlama, fiyatlandırma ve mekanikler de dahil olmak üzere hisselerin satışına ilişkin kararların hükümetin meselesi olduğunu söyledi.