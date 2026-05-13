İngiliz inşaat devi Vistry’den kar uyarısı: 2026 tahminleri yüzde 20 düştü

Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği inşaat maliyetleri enflasyonu ve yüksek faiz ortamı konut sektörünü vururken, yeni CEO Adam Daniels liderliğindeki şirketin radikal bir operasyonel küçülme ve borç azaltma stratejisine geçiş yaptığı bildirildi.

Sektörün devinden beklenmedik revizyon

İngiltere konut pazarının en büyük aktörlerinden biri olan ve özellikle yerel yönetimlerle sosyal konut projeleri ortaklıkları yürütmesiyle tanınan Vistry Group, piyasaları sarsan bir finansal revizyona gitti. Londra Borsası'nın FTSE 250 endeksinde işlem gören gayrimenkul geliştirme devi, makroekonomik baskıların derinleşmesi üzerine 2026 mali yılına yönelik düzeltilmiş vergi öncesi kar tahminini yüzde 20'ye varan oranda düşürdüğünü açıkladı. Şirket yönetiminin aldığı bu karar, küresel piyasalardaki maliyet artışlarının ve yerel konut talebindeki durgunluğun boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Marjlar satış teşvikleri ve enflasyonla eridi

Finansal tahminlerdeki bu sert düşüşün arkasında, özel sektör alıcı talebini canlı tutmak amacıyla uygulanan yüksek oranlı satış teşvikleri ile fiyat indirimlerinin yer aldığı belirtildi. Şirket, küresel jeopolitik risklerin etkisiyle inşaat maliyeti enflasyon tahminini de yüzde 1-2 bandından yüzde 3-4 seviyesine yükseltmek zorunda kaldı. Yüksek konut kredisi faizleri ve yaşam maliyeti krizinin baskıladığı İngiliz konut sektöründe pazar payını korumak isteyen şirket, kâr marjlarından ciddi şekilde ödün verdiğini kabul etti.

Yeni yönetimden bilançoyu koruma hamlesi

Yatırımcılarda tedirginlik yaratan kâr uyarısının hemen ardından Vistry yönetimi, bilançoyu ve nakit akışını güçlendirmek adına daha önce duyurulan hisse geri alım programını tamamen askıya aldı. Yakın zamanda göreve gelen yeni CEO Adam Daniels'ın liderliğinde, şirketin nakit yaratma kabiliyetini artırmak amacıyla yeni arazi alımlarını yavaşlatacağı ve belirli projeleri erteleyeceği öğrenildi. Alınan bu önlemlerle doğrudan borçluluk oranının düşürülmesi ve yeni liderlik dönemiyle birlikte operasyonel bir küçülme sürecinin tamamlanması hedefleniyor.