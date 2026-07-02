İngiliz tüketici borç baskısı altında: Temerrütler 16 yılın zirvesinde

Bloomberg'in haberine göre, İngiltere'de kredi kartı ve diğer teminatsız kredilerde temerrüde düşen tüketicileri ölçen gösterge, küresel finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) anketine göre, son üç ayda temerrüt oranlarının arttığını bildiren kredi kuruluşlarının oranı, azaldığını bildirenleri 34 puan geride bıraktı.

Bu oran, ilk çeyrekteki 18 puan seviyesinden belirgin şekilde yükselirken, 2009'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ankete katılan kuruluşlar, önümüzdeki dönemde temerrüt oranlarında ilave artış beklediklerini de bildirdi.

Öte yandan, teminatlı kredilerde temerrüt oranları büyük ölçüde değişmedi. Bloomberg, bunun mali sıkıntı yaşayan konut sahiplerinin ipotek ödemelerini genellikle en son aşamada aksatmalarından kaynaklandığını belirtti.