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İngiliz tüketiciler harcamalarını artırmaya devam ediyor

Yazın sona ermesi ve fiyatların gevşemesiyle birlikte İngiliz tüketiciler harcamalarını arttırmaya devam ederek, İngiltere ekonomisinin son yıllarda yaşadığı enflasyon krizinden yumuşak bir iniş yapabileceğine dair umutları arttırdı.

Haber Merkezi
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İngiliz tüketiciler harcamalarını artırmaya devam ediyor
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ONS'nin açıkladığı verilere göre satış hacmi eylül ayında ağustos ayına göre yüzde 0,3 daha yüksek gerçekleşti. The Wall Street Journal tarafından derlenen bir ankete göre bu, ekonomistlerin harcamalarda beklediği hafif gerilemeden daha iyiydi. 

Güçlü harcamalar, enflasyonun politika yapıcılar tarafından belirlenen yüzde 2'lik hedefe düşmesi ve İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faiz oranlarında daha fazla indirime gitmesine neden oluyor.

BOE, Avrupalı emsallerinin çoğundan daha temkinli davrandı, ancak piyasalar, enflasyonla mücadelenin kazanılmış gibi görünmesi ve istihdam piyasasında yavaşlama işaretlerinin artması nedeniyle daha cesur bir yaklaşım sergileyeceğine giderek daha fazla güveniyor.

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