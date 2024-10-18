İngiliz tüketiciler harcamalarını artırmaya devam ediyor

ONS'nin açıkladığı verilere göre satış hacmi eylül ayında ağustos ayına göre yüzde 0,3 daha yüksek gerçekleşti. The Wall Street Journal tarafından derlenen bir ankete göre bu, ekonomistlerin harcamalarda beklediği hafif gerilemeden daha iyiydi.

Güçlü harcamalar, enflasyonun politika yapıcılar tarafından belirlenen yüzde 2'lik hedefe düşmesi ve İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faiz oranlarında daha fazla indirime gitmesine neden oluyor.

BOE, Avrupalı emsallerinin çoğundan daha temkinli davrandı, ancak piyasalar, enflasyonla mücadelenin kazanılmış gibi görünmesi ve istihdam piyasasında yavaşlama işaretlerinin artması nedeniyle daha cesur bir yaklaşım sergileyeceğine giderek daha fazla güveniyor.