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İngilizler 2024’te harcamalarını artırmadı

İngiltere'de kredi ve banka kartı harcamaları 2024 yılında neredeyse hiç artmadı.

Haber Merkezi
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İngilizler 2024’te harcamalarını artırmadı
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Kart işlemlerini takip eden Barclays raporuna göre, temkinli tüketicilerin küçük lüksler, konserler ve seyahatler için kendilerini şımartırken, gıda ve büyük bilet alımlarını azaltmaları nedeniyle İngiltere'de kredi ve banka kartı harcamaları 2024 yılında neredeyse hiç artmadı.

Barclays raporuna göre, önümüzdeki yıl da devam etmesi beklenen trendlerde, temel ihtiyaçlara yönelik harcamalar, zayıf süpermarket ve yakıt satışları nedeniyle 2024 yılında sadece yüzde 0,9 arttı. 2023 yılında harcamalar yüzde 3,9 artmıştı.

Şimdilik, hane halkları gelir artışlarının daha fazlasını bir kenara koyuyor ve tasarruf oranını tarihi ortalamanın oldukça üzerine çıkarıyor.

Barclays'e göre, İngiltere'de tüketicilerin neredeyse yarısı tasarruf etmek için evde daha fazla yemek pişirdiğini söylerken, neredeyse dörtte biri de paket servis, kahve ya da kıyafet gibi ürünlere harcama yapmaktan kaçınmak anlamına gelen 'harcama yapmama mücadelesine' katıldığını ya da katılmak istediğini söyledi.

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