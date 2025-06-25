İngilizlerin ABD'ye güveni tarihi düşük seviyede

Veriler, İngiliz katılımcıların yalnızca %30'unun ABD'nin "Birleşik Krallık ve Avrupa'nın dostu ve müttefiki" olduğuna inandığını gösteriyor ki bu, ajans tarafından 2019'da bu anketin yapılmasından bu yana en düşük seviye.

Aynı zamanda, ABD'yi "dostça olmayan" veya "düşmanca" olarak değerlendiren katılımcıların oranı %26'ya yükseldi.