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İngilizlerin ABD'ye güveni tarihi düşük seviyede

Birleşik Krallık'ta Yuguan tarafından yayınlanan son anket, ABD hükümetinin gümrük vergisi politikaları gibi faktörler nedeniyle İngiliz halkı arasında ABD'ye olan güvenin tarihi düşük seviyelere gerilediğini gösteriyor.

Haber Merkezi
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İngilizlerin ABD'ye güveni tarihi düşük seviyede
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Veriler, İngiliz katılımcıların yalnızca %30'unun ABD'nin "Birleşik Krallık ve Avrupa'nın dostu ve müttefiki" olduğuna inandığını gösteriyor ki bu, ajans tarafından 2019'da bu anketin yapılmasından bu yana en düşük seviye.

Aynı zamanda, ABD'yi "dostça olmayan" veya "düşmanca" olarak değerlendiren katılımcıların oranı %26'ya yükseldi.

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