  3. İngiltere, AB’nin 4 milyar euroluk girişim fonuna geri dönebilir
AB’nin 4 milyar euroluk girişim fonuna İngiltere’nin bu yıl dahil olabileceği belirtilirken, Komiser Zaharieva adımın “karşılıklı çıkara” hizmet edeceğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin girişimler için oluşturduğu 4 milyar euroluk (4,65 milyar dolar) öz sermaye yatırım fonuna İngiltere'nin bu yıl dahil olabileceği bildirildi.

AB Girişimler Komiseri Ekaterina Zaharieva, Financial Times'a verdiği demeçte adımın "karşılıklı çıkara" hizmet edeceğini belirtti. Zaharieva, İngiltere'nin katılımdan çekilme kararının geri alınmasının bir antlaşma değişikliği gerektireceğini de sözlerine ekledi.

