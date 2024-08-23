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İngiltere Başbakanı, Almanya'da Scholz ile görüşecek

İngiltere Başbakanı Starmer, Çarşamba günü Almanya'da Scholz ile görüşecek.

Haber Merkezi
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İngiltere Başbakanı, Almanya'da Scholz ile görüşecek
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Almanya Başbakanrı Olaf Scholz Çarşamba günü Berlin'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i ağırlayacak. bu, İngiltere Başbakanı Starmer'in geçen ay göreve gelmesinden bu yana Almanya'ya yapacağı ilk ziyaret olacak.

Scholz'un baş sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı açıklamada, iki liderin başbakanlıktaki görüşmelerinin ardından gazetecilere bilgi vereceklerini söyledi.

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