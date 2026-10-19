İngiltere bütçesinde iki kritik senaryo: Tahvil piyasasını ne bekliyor?

İngiltere’de 30 Ekim’de açıklanacak sonbahar bütçesi öncesinde devlet tahvili piyasasında alımların ivme kazandığı gözleniyor. Büyük yatırım kuruluşları ve küresel fonlar, hükümetin mali disiplini koruyacağı öngörüsüyle yönünü yeniden İngiliz devlet tahvillerine (Gilt) çevirmiş durumda. Londra merkezli varlık yönetim şirketlerinin beklentileri, bütçe sunumunun piyasa tahminleri doğrultusunda gerçekleşmesi halinde 10 yıllık tahvil faizinde 20 baz puana kadar net bir geri çekilme yaşanabileceği yönünde birleşiyor.

Mali disiplin beklentisi alım getirdi

Piyasalardaki genel fiyatlama, Başbakan Keir Starmer hükümetinin harcama ve borçlanma kurallarına sadık kalacağı öngörüsü üzerine kuruluyor. Maliye Bakanı Rachel Reeves’in bu ilk ciddi bütçe sınavı öncesinde tahvil piyasasında fiyatların yükselmesi, yatırımcıların ekonomi yönetimine yönelik güven kredisi olarak değerlendiriliyor. Tahvil piyasasının temel işleyiş mekanizması gereği fiyatların yükselmesi faizlerin aşağı çekilmesini sağlarken, bu durum İngiltere Hazinesi'nin bütçe sonrasındaki borçlanma maliyetlerini doğrudan düşürme potansiyeli taşıyor.

10 yıllıkta 20 baz puana kadar düşüş öngörüsü

Londra'daki kurumsal varlık yöneticileri ve uzun vadeli yükümlülük taşıyan emeklilik fonları, portföy risklerini dengelemek amacıyla uzun vadeli tahvillerde pozisyonlarını artırmaya başladı. Bütçe metninde net borçlanma ihtiyacını tırmandırmayacak bir mali çerçevenin ortaya konması durumunda, 10 yıllık gösterge tahvil faizinde 15 ila 20 baz puanlık bir düşüş alanı açılacağı tahmin ediliyor. Bu gelişme, özellikle 2022 yılındaki bütçe krizinin ardından yaşanan sert satış dalgasından bu yana yüksek volatiliteye maruz kalan uzun vadeli borçlanma araçları için piyasa istikrarı açısından önem arz ediyor.

Bütçe metni belirleyici olacak

Finans piyasaları veri akışında iki temel unsuru yakından takip ediyor. Bunlardan ilki, öngörülen ek harcamaların kurumlar vergisi veya sermaye kazancı vergisi gibi doğrudan gelir kalemleriyle finanse edilerek bütçe dengesinin korunup korunmayacağıdır. İkinci ve daha kritik olan başlık ise Borç Yönetim Ofisi'nin (DMO) piyasaya süreceği yeni ihraç takviminin boyutudur. Eğer hükümet mali dengeleri korur ve yeni tahvil arzını sınırlı tutarak piyasayı boğmazsa, arz-talep dengesinin alıcılar lehine dönmesiyle faizlerdeki düşüş trendi kalıcı bir seyir izleyebilir. Buna karşılık, harcamaların tamamen borçlanmayla finanse edildiği ve mali kuralların esnetildiği alternatif bir senaryoda ise, yabancı yatırımcıların İngiliz varlıklarından uzaklaşmasıyla tahvil faizlerinde yukarı yönlü, ani ve sert bir risk fiyatlaması kaçınılmaz olacaktır.