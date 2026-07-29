İngiltere doğal gaz vadeli kontratları arz artışıyla geriledi

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Avrupa genelinde enerji arzına yönelik yapısal risklerin hafiflemesiyle birlikte İngiltere doğal gaz vadeli kontratları yaklaşık 142 GBp/Thm seviyesine geri çekildi. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının tüketim talebini dengelemesi ve tanker trafiğindeki istikrar, küresel emtia piyasası genelinde satış baskısını tetikledi. Küresel LNG akışındaki yoğun rekabet ise fiyat düşüşlerinin belirli bir taban seviyenin altına inmesini sınırlandırıyor.

Depolama seviyeleri ve tanker trafiği fiyatları baskıladı

Küresel emtia piyasası, enerji arz ve talep dengesindeki yapısal değişimleri fiyatlamayı sürdürüyor. Kıta genelindeki doğal gaz depolama tesislerinin planlanan hedeflere uygun şekilde dolması, kış sezonu öncesinde enerji koridorlarındaki risk primini azaltarak İngiltere doğal gaz vadeli işlemlerinde geri çekilme getirdi. Kontratların yaklaşık 142 GBp/Thm seviyesine kadar gerilemesi, kısa vadeli tedarik endişelerinin önemli ölçüde dağıldığını ve alıcıların pozisyonlarını hafiflettiğini gösteriyor.

Fiyatlardaki anlık geri çekilme trendine rağmen, küresel enerji mimarisinin merkezinde yer alan kırılgan yapısal hassasiyetler varlığını korumaya devam ediyor. Sıvılaştırılmış doğal gaz arzının küresel ölçekte Asya ve Avrupa pazarları arasında paylaşılması, dönemsel fiyat oynamalarını sürekli tetikleyen bir parametre olarak öne çıkıyor. Tanker rotalarındaki navlun maliyetlerinin seyri ve açık deniz taşımacılığındaki lojistik takvimlerin işleyişi, spot piyasadaki esnekliği doğrudan etkileyerek enerji maliyetleri üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor.

Kıta genelinde enerji yoğun sektörlerin talebi izleniyor

Sanayi üretim hatlarındaki dönemsel tüketim oranları ve boru hattı taşımacılığındaki kapasite kullanımları, fiyatların kalıcı bir dengeye oturmasını zorlaştırıyor. Kısa vadeli arz konforu piyasaya nefes aldırsa da, uzun vadeli kontratlardaki yapısal esnekliklerin az olması piyasadaki hassasiyeti diri tutuyor. Sanayi kollarının enerji talebi ve iklim koşullarına bağlı tüketim projeksiyonları, önümüzdeki süreçte vadeli kontratların yönü üzerinde en önemli ağırlık merkezi olmayı sürdürecek.