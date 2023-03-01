"İngiltere durgunluktan kaçınabilir"

Amerika merkezli yatırım bankası, İngiltere'deki tüketici güveninde görülen toparlanma ve PMI verilerinin tekrar 50 eşik değerin üstüne çıkarak büyümeye işaret etmesinin ardından, ülkeye dair büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon yaptı.

JP Morgan'ın İngiltere ekonomisti Allan Monks, “Bu haftanın güçlü PMI raporu ve tüketici güveninde güçlü bir kazanç, İngiltere Bankası'nın işsizlik oranındaki bir artışla birlikte bir durgunluğun devam ettiği görüşüne daha da meydan okudu” dedi.

JPMorgan, 2023'ün ilk yarısında teknik bir durgunluk ve ilk çeyrekte GSYİH'da yüzde 0,3 düşüş ve ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,2 düşüş öngörüyordu. Şimdi sırasıyla yüzde 0.5 ve yüzde 0.6 büyüme bekleniyor.