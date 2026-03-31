İngiltere ekonomisi 2025'in tamamında yüzde 1,4 büyüdü

İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde sınırlı büyüme kaydetti. Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ekim-aralık döneminde çeyreklik bazda yüzde 0,1 artış gösterdi. Bu oran ilk tahminlerle aynı seviyede kaldı. Yıllık bazda ise GSYH yüzde 1,0 büyüdü.

2025 yılı genelinde ekonominin yüzde 1,4 büyüdüğü açıklandı. Bu oran önceki tahmin olan yüzde 1,3’ün üzerinde gerçekleşti. Üretim sektörü son çeyrekte yüzde 1,2 büyüme ile ekonomiye katkı sağlarken, inşaat yüzde 2 daraldı, hizmetler ise durağan seyretti.

İş yatırımları dördüncü çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 2,5 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2 artış kaydetti. Cari işlemler açığı ise beklentilerin altında kalarak 18,4 milyar sterlin oldu. Üçüncü çeyrek açığı 10,7 milyar sterlin olarak revize edildi.

Kişi başına reel GSYH son çeyrekte yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,6 arttı. 2025 yılı genelinde ise yüzde 1,1 yükseldi. Hanehalkı reel kullanılabilir gelirleri dördüncü çeyrekte yüzde 1,2 artış gösterdi. Tasarruf oranı da 0,8 puanlık artışla yüzde 9,9’a yükseldi.