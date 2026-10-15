İngiltere ekonomisi beklentileri aştı: Büyüme serisi üç aya çıktı

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İngiltere ekonomisi, ağustos ayında sanayi üretimindeki toparlanmanın desteğiyle aylık yüzde 0,1 büyüyerek piyasanın yüzde 0,1 daralma beklentisini aştı. Ekonomi üst üste üçüncü ay büyüme kaydederken, yıllık büyüme yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Ekonomi temmuz ayında yüzde 0,4, haziranda ise yukarı yönlü revize edilen verilere göre yüzde 0,4 büyümüştü.

Ağustos ayında yıllık ekonomik büyüme yüzde 2,1 olarak kaydedildi.

Üç aylık büyümede hızlanma

İngiltere ekonomisi, haziran-ağustos döneminde önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,7 büyüdü. Böylece büyüme, temmuzda sona eren üç aylık dönemdeki yüzde 0,5 seviyesinden hızlandı.

Üç aylık dönemde yıllık büyüme ise yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

ONS, haziran ve temmuz aylarında sona eren üç aylık dönemlere ilişkin büyüme oranlarını daha önce açıklanan yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e yükseltti.

Sanayi üretimi arttı, hizmetler yatay seyretti

Ağustos ayında sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 artarak ekonomik büyümenin temel itici gücü oldu.

Buna karşılık hizmetler sektöründe üretim aylık bazda değişmezken, inşaat sektöründe yüzde 0,2 daralma kaydedildi.

Haziran-ağustos döneminde ise hizmetler sektörü yüzde 0,9 büyüdü. Sanayi üretimi yüzde 0,2, inşaat üretimi de yüzde 1 geriledi.

Hizmetler sektörünün üç aylık büyümesi, temmuzda sona eren dönemdeki yukarı yönlü revize edilmiş yüzde 0,7 seviyesinden hızlandı.

İngiltere ekonomisi, İran savaşının ardından yükselen enerji fiyatlarının ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişelere rağmen beklentilerin üzerinde performans göstermeyi sürdürdü.

Ekonomistler, küresel ölçekte hız kazanan yapay zeka yatırımlarına bağlı harcamaların da İngiltere'deki ekonomik büyümeyi desteklediğini belirtiyor.

ONS, eylül ayına ilişkin aylık GSYH verilerini 12 Kasım 2026'da açıklayacak.