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İngiltere ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

İngiltere ekonomisi, yılın ikinci çeyreğine ilişkin nihai verilerde beklentileri aşarak çeyreklik bazda %0,5 büyüme kaydetti. Piyasa beklentisi ve öncü veriler büyümenin %0,4 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Yıllık bazda büyüme oranı ise %1,2 olan beklentinin üzerinde, %1,4 olarak teyit edildi.

Haber Merkezi
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İngiltere ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
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Dış ticaret verilerinde ihracat, %0,5'lik artış beklentisine karşın %2,8 ile güçlü bir yükseliş sergiledi. İthalat tarafında ise %0,5 artış öngörülürken herhangi bir değişim izlenmedi. Özel tüketim harcamaları %0,3 ile beklentilere paralel bir seyir izlerken, kamu harcamaları %0,5 gerileyerek %0,3'lük düşüş beklentisinden daha fazla daraldı. Brüt sabit sermaye oluşumu ise %0,9 artışla %1,2'lik tahminin gerisinde kaldı.

İşletme yatırımları tarafındaki ivme dikkat çekti. Toplam işletme yatırımları çeyreklik bazda %1,8 artarak %1,7'lik beklentiyi aşarken, yıllık bazda %5,2 artışla %0,8 olan beklentinin oldukça üzerinde bir performans sergiledi.

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