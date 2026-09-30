İngiltere ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Dış ticaret verilerinde ihracat, %0,5'lik artış beklentisine karşın %2,8 ile güçlü bir yükseliş sergiledi. İthalat tarafında ise %0,5 artış öngörülürken herhangi bir değişim izlenmedi. Özel tüketim harcamaları %0,3 ile beklentilere paralel bir seyir izlerken, kamu harcamaları %0,5 gerileyerek %0,3'lük düşüş beklentisinden daha fazla daraldı. Brüt sabit sermaye oluşumu ise %0,9 artışla %1,2'lik tahminin gerisinde kaldı.

İşletme yatırımları tarafındaki ivme dikkat çekti. Toplam işletme yatırımları çeyreklik bazda %1,8 artarak %1,7'lik beklentiyi aşarken, yıllık bazda %5,2 artışla %0,8 olan beklentinin oldukça üzerinde bir performans sergiledi.