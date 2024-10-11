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İngiltere ekonomisi büyümeye geri döndü

İngiltere ağustos ayında büyümeye geri dönerek, yumuşak bir iniş umutlarını canlandırdı.

Haber Merkezi
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İngiltere ekonomisi büyümeye geri döndü
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Ulusal İstatistik Ofisi, sanayi üretiminin bir önceki ay kaybettiği üretimin bir kısmını geri kazanmasıyla, ekonominin ağustos ayında aylık yüzde 0,2 büyüyerek Haziran ve Temmuz aylarındaki durgunluktan daha iyi bir performans sergilediğini belirtti.

Ekonomistler de gayrisafi yurtiçi hasılada yüzde 0,2'lik bir artış bekliyorlardı.

Bu artış, ekonomiyi, üretimin 2023 sonunda hafif bir durgunluktan toparlandığı bu yılın başlarında kaydettiği büyümeye geri döndürdü.

Bir yıl öncesine göre GSYH yüzde 1,0 artarak ekonomistlerin yüzde 1,4'lük büyüme tahmininin altında kaldı.

Ağustos ayında imalat sektöründe üretim bir önceki aya göre yüzde 1,1, sanayi sektöründe yüzde 0,5 arttı.

Yıllık bazda bakıldığında sanayi sektörlerinde üretim yıllık yüzde 1,6 ve imalat sektöründe yüzde 0,3 azaldı.

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