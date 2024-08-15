İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilere paralel büyüdü

İngiltere ekonomisi 2024 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 oranında büyürken, büyüme oranı ilk çeyrekteki yüzde 0,7'lik büyümeye kıyasla yavaşlasa da ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

ONS, mayıs ayındaki yüzde 0,4'lük büyümenin ardından haziran ayında aylık GSYH büyümesinin sıfır olduğunu açıkladı. Analistler de haziran ayında büyüme olmayacağını tahmin ediyorlardı.

ONS ekonomik istatistikler direktörü Liz McKeown, İngiltere'nin iki çeyrek üst üste "güçlü" bir şekilde büyüdüğünü söyledi.

McKeown, "Birleşik Krallık ekonomisi, geçen yılın ikinci yarısında gördüğümüz zayıflığın ardından iki çeyrektir güçlü bir şekilde büyüyor. Üç ay boyunca büyüme, bilimsel araştırma, bilişim sektörü ve hukuk hizmetlerinin iyi performans gösterdiği hizmet sektörü tarafından yönetildi. Haziran ayında büyüme yatay seyretmiş, sağlık, perakendecilik ve toptancılık sektörlerinin zayıf bir ay geçirmesi nedeniyle hizmetler sektöründeki düşüş, imalat sektöründeki geniş çaplı büyüme ile dengelenmiştir" dedi.

Ağustos ayında İngiltere Merkez Bankası bu yıl için GSYH büyüme tahminini yılın ilk yarısında beklenenden daha güçlü gerçekleşen faaliyetler nedeniyle %0,5'ten %1,25'e yükseltti. Banka, çeyreklik GSYH büyümesinin üçüncü ve dördüncü çeyreklerde sırasıyla %0,4 ve %0,2'ye gerilemesini bekliyor.