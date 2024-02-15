İngiltere ekonomisi resesyona girdi
İngiltere ekonomisi, 2023 yılının son çeyreğinde de küçülerek, yılın ikinci yarısında teknik resesyona girdi.
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İngiltere ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0.1, dördüncü çeyreğinde ise yüzde 0.3 daralarak yılın ikinci yarısında resesyona girdi.
Reuters anketine katılan ekonomistler, İngiltere ekonomisinin dördüncü çeyrekte yüzde 0.1 daralmasını bekliyordu.
İngiltere Merkez Bankası ise, ekonominin 2024'te toparlanmasını beklediğini açıkladı.
Bir ülke ekonomisi art arda iki çeyrek daraldığında resesyona girmiş kabul ediliyor.