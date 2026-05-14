İngiltere ekonomisi resesyondan kurtuldu mu? İlk çeyrek GSYİH verileri beklentileri karşıladı

Ocak-mart dönemine ait öncü verilere göre, İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) bir önceki çeyreğe kıyasla %0,6 oranında genişleme kaydetti. Önceki döneme ait zayıf büyüme performansının ardından ivme kazanan bu seyir, ekonomik aktivitenin direnç seviyesini koruduğunu gösterdi. Yıllık bazda incelendiğinde ise ekonomi, %0,8 olan piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak %1,1 oranında bir büyüme oranı yakaladı.

Hizmet ve inşaat sektörleri büyümeyi sırtladı

Yılın ilk çeyreğinde kaydedilen büyümenin ana sürükleyicisi, %0,8 oranında genişleyen hizmetler sektörü oldu. Toptan ticaret, perakende ve bilgi teknolojileri alt kırılımlarında görülen canlılık, genel endeksi yukarı taşımada belirleyici rol oynadı. Öte yandan, daha önceki beş çeyrek boyunca daralma eğiliminde olan inşaat sektörü de bu dönemde %0,4 artış kaydederek yeniden büyüme bölgesine geçti. Sanayi üretimi ise çeyreklik bazda %0,2'lik sınırlı bir katkı sağladı. Yalnızca mart ayı verileri incelendiğinde, lojistik maliyetlerindeki artışlara rağmen GSYİH'nin aylık bazda %0,3 büyümesi ve %0,1'lik daralma yönündeki öngörüleri boşa çıkarması dikkat çekti.

Para politikası ve gelecek projeksiyonları

Ekonomideki bu dirençli seyir, enflasyonist baskılarla mücadele eden para politikası yapıcılarının hareket alanını genişleten bir zemin hazırlıyor. Varlık fiyatlarındaki volatilitenin sürdüğü bu dönemde, ilk çeyrek verilerinin ortaya koyduğu makro dengeler, ekonomik aktivitede ani bir yavaşlama ya da sert iniş riskini azaltmış durumda. İlk çeyrekte yakalanan bu ivme, yılın geri kalanına yönelik büyüme tahminlerinin de yukarı yönlü revize edilmesini tetikleyebilecek bir baz oluşturuyor.