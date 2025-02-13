İngiltere ekonomisi son çeyrekte sınırlı büyüdü

ONS yaptığı açıklamada, gayri safi yurtiçi hasılanın Ekim ve Aralık ayları arasında bir önceki üç aylık döneme göre %0,1 veya yıllık bazda %0,4 arttığını belirtti. Ekonomistler yüzde 0,1 daralma bekliyorlandı.

İngiltere ekonomisi 2024 yılı genelinde sadece %0,9 büyüdü.

BOE geçtiğimiz hafta bu yıl için büyüme tahminini %1,5'ten %0,75'e düşürdü. Merkez bankası aynı zamanda son altı ayda üçüncü kez temel faiz oranını düşürdü ve büyümeye ilişkin daha sönük görünüm, ileride daha hızlı bir indirim hızı beklentilerini artırdı.

BOE geçen hafta ekonominin geçen yılın son aylarında hafifçe küçüldüğünü tahmin etti ve büyümenin sürpriz bir şekilde geri dönmesi, kilit faiz oranında daha fazla indirim için “dikkatli ve kademeli” yaklaşımını güçlendirecek gibi görünüyor.