İngiltere ekonomisi stagflasyon riskiyle karşı karşıya

T. Rowe Price ekonomisti Tomasz Wieladek, enerji fiyatlarındaki şokun yalnızca enflasyona yol açmakla kalmayacağını, aynı zamanda ekonomiyi resesyona sürükleyerek işsizliği artıracağını ve GSYH’yi düşüreceğini ifade etti."Stagflasyon kapıda" değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun ingiltere merkez bankası için zorlu bir tablo yarattığını söyleyen Wieladek, bankanın politikayı sıkı tutması gerektiğini vurguladı. Merkez bankasının %2 enflasyon hedefini her koşulda gerçekleştirmeye kararlı olduğunu kamuoyuna açıkça belirtmesi gerektiğini dile getirdi.

"BOE faizleri sabit tutmalı ve kamuoyunu daha fazla artış ihtimaline hazırlamalı" ifadelerini kullanan Wieladek, mevcut koşulların para politikasında sıkı duruşun sürdürülmesini zorunlu kıldığını kaydetti.