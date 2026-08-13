İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde büyüme beklentilerini karşıladı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan resmi veriler, makroekonomik dengelerin yılın ilk yarısında korunduğunu gösterdi. Çeyreklik bazda yakalanan %0,4'lük büyüme oranı, üretim ve hizmet sektörlerindeki dengeli seyrin bir sonucu olarak kayıtlara geçti. Özellikle hanehalkı tüketimindeki hafif toparlanma ve kamu harcamalarındaki istikrar, ekonomik faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağladı.

Yıllık büyümede pozitif sapma

Piyasaların odağında yer alan yıllık büyüme verisi ise beklentileri aşarak %1,2 seviyesinde gerçekleşti. %1,1'lik tahmini geride bırakan bu performans, ekonomik büyümenin tabana daha güçlü yayıldığına dair sinyaller verdi. Dış ticaret dengesindeki dönemsel iyileşmeler ve endüstriyel yatırımların canlanması, yıllık bazdaki bu pozitif ayrışmanın ana itici güçleri arasında yer aldı.

Politika yapıcıların radarındaki veriler

Açıklanan bu son tablo, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları üzerinde doğrudan etki yaratma potansiyeline sahip. Enflasyon baskılarının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bu dönemde, ekonomik büyümenin beklentilerin altına sarkmaması politika yapıcıların elini rahatlatıyor. Ancak yıllık büyümenin tahminleri aşması, talebin halen canlı olduğuna işaret ettiği için sıkı para politikasının bir süre daha korunabileceği yönündeki senaryoları destekliyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak olan istihdam ve çekirdek enflasyon verileri, bu büyüme performansının kalıcılığını test edecek en önemli kriterler olacak.