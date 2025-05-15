İngiltere ekonomisinde beklenmedik büyüme

İngiltere ekonomisi mart ayında beklenmedik bir şekilde büyüyerek 2025 yılının ilk çeyreğindeki üretimini son bir yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

GSYH mart ayında şubat ayına göre yüzde 0,2 oranında genişledi. Ekonomistler GSYH’nin değişim göstermemesini bekliyorlardı.

Ulusal İstatistik Ofisi, ocak ve mart ayları arasında gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 0,7 oranında büyüdüğünü açıkladı. Ekonomistler ve BoE yüzde 0,6'lık büyüme tahmin ediyorlardı.

ONS, büyümenin büyük ölçüde hizmet sektöründen kaynaklandığını, ancak üretimin de bir düşüş döneminin ardından önemli ölçüde büyüdüğünü söyledi. İş yatırımları da güçlü bir artış gösterdi.

Reeves yaptığı açıklamada, "Bugün açıklanan büyüme rakamları Birleşik Krallık ekonomisinin gücünü ve potansiyelini ortaya koyuyor. Yılın ilk üç ayında Birleşik Krallık ekonomisi ABD, Kanada, Fransa, İtalya ve Almanya'dan daha hızlı büyüdü" dedi.

Başbakan Keir Starmer ile birlikte İngiltere'nin durgun ekonomisini, altyapı harcamalarını arttırarak ve yatırımları arttıracağını umdukları diğer reformlarla canlandırmaya çalışıyorlar.

Ancak BoE geçen hafta yaptığı açıklamada Ocak-Mart dönemindeki büyüme sıçramasının geçici olacağını ve üretimin bu yıl yüzde 1 artarak 2027'de yüzde 1,5 büyümeye ulaşacağını tahmin ettiğini belirtti.