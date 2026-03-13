İngiltere ekonomisinde büyüme sıfırlandı! Sterlin ne tepki verdi?

Deutsche Bank ekonomisti Sanjay Raja bir notta, "Yılın güçlü başlamasına yönelik beklentilerimiz azaldı" dedi. Raja'ya göre, İran ihtilafı büyümeyi daha da baskılayabilir; yüksek enerji fiyatları harcanabilir gelirleri daraltıyor, yatırım ve harcamaları kısıtlıyor. Raja, İngiltere Merkez Bankası'nın zayıf büyüme ile yüksek enflasyon arasında rahatsız edici bir tercihle karşı karşıya olduğunu belirtti.

ICAEW ekonomisti Suren Thiru ise stagflasyon endişelerinin arttığını ve ocak ayına ilişkin olumsuz ekonomik verilere rağmen İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik tüm umutların söndüğünü söyledi. Veriler ekonominin sağlığına ilişkin endişeleri artırsa da, para politikası kurulu üyelerinin Orta Doğu'daki ihtilafın yol açtığı yeni enflasyon risklerinden derin endişe duyacağını belirten Thiru, "Enerji krizi ve tedarik zincirindeki aksaklıklar İngiltere'yi stagflasyona yaklaştırarak ekonomideki son canlılığı da yok etti ve Bakan'ın mali alanını aşındırdı" dedi.

Thiru, ancak politika yapıcıların yükselen enerji fiyatlarının ani etkisini görmezden gelme eğiliminde olacağından faiz artırımı konuşmanın şimdilik erken olduğunu da sözlerine ekledi.